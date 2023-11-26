«Хоккей не самое важное для них». Малкин рассказал, что для Овечкина и Кросби важнее игры

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о капитане «пингвинов» Сидни Кросби и соотечественнике, форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Лидер команды из Пенсильвании рассказал, в чём, на его взгляд, похожи Сид и Ови.

«Они оба расцвели в самые важные моменты. Хоккей был для них важной частью жизни. Но не самой важной. Семья — это, конечно, самое важное. Возможно, они одинаковы именно в этом. Но в то же время, знаете, они очень разные», — приводит слова Малкина The Athletic.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1364 встречах, в которых забросил 827 шайб, отдал 670 результативных передач и суммарно набрал 1497 очков при общем показателе полезности «+69». Кросби прибыл в НХЛ в том же году, что и нападающий «Вашингтона», — в 2005-м. За это время канадский форвард принял участие в 1209 матчах в регулярных чемпионатах, записав на свой счёт 1525 (563+962) результативных баллов.