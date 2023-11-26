«Айлендерс» поместили двух игроков в списки травмированных

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Адам Пелеч был помещен в долгосрочный список травмированных через день после того, как он получил повреждение верхней части тела в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы Сенаторз» (5:3), сообщает Field Level Media. Хоккеист травмировался в своей второй смене в первом периоде и не возвращался на лед. Ему придется пропустить как минимум 24 календарных дня и не выходить на лед в течение 10 матчей.

На счету 29-летнего Пелеча три передачи, 28 заблокированных бросков и «+6» по системе «плюс-минус» в 16 играх этого сезона. В его активе 127 (25+102) очков и показатель полезности «+83» в 458 матчах за карьеру в НХЛ с тех пор, как он был выбран «Айлендерс» в третьем раунде драфта 2012 года.

Также ньюйоркцы поместили в список травмированных форварда Мэтта Мартина с повреждением верхней части тела.

34-летний игрок набрал 2 (1+1) очка в 14 матчах этого сезона. На его счету 170 (78+92) очков в 912 матчах за карьеру за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Айлендерс».