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Андрею Кузьменко прилетела шайба в лицо после броска одноклубника в НХЛ, он не смог продолжить игру, видео

Страшный момент в НХЛ. Кузьменко рухнул на лёд после прямого попадания шайбы в лицо
Елена Кузнецова
Андрею Кузьменко прилетела шайба в лицо
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Андрей не смог продолжить матч, но после игры поблагодарил за поддержку и написал, что с ним всё в порядке.

«Ванкувер» в этом сезоне летит на совершенном кураже и безграничной уверенности в собственных силах. Элиас Петтерссон играет на все деньги и идёт с опережением своего прошлогоднего (лучшего в карьере) графика. Джей Ти Миллер показывает фантастическую реализацию, а Куинн Хьюз в каждом новом матче повторяет различные достижения великих защитников прошлого. Собственно, эта троица на данный момент оккупировала топ-3 бомбардиров всей НХЛ – неудивительно, что «косатки» уже догнали «Вегас» на вершине Западной конференции. В матче с «Айлендерс» они первыми в лиге преодолели отметку в 70 голов за сезон, при этом по пропущенным находятся в топ-5 лучших команд.

Андрей Кузьменко набирает не так много очков (по сравнению с тем же Петтерссоном), но играет крайне полезно – выходит в ударном звене, в первой бригаде большинства, выгрызает шайбу у бортов, кормит партнёров передачами, ведёт борьбу на пятачке. Сегодня в матче с «Айлендерс» мог забивать и сам – не получилось, но через пару секунд он отметился передачей в голе Миллера, который начал камбэк «Ванкувера».

«Кэнакс» в итоге одержали победу в овертайме, однако в середине третьего периода Кузьменко всех напугал до чёртиков. При игре «пять на три» Миллер нанёс пушечный бросок, который прилетел Андрею прямо в лицо. Россиянин рухнул на лёд, держась за лицо и перебирая от боли ногами.

ВИДЕО

Тут же подскочил врач, партнёры обеспокоенно сгрудились вокруг, подъехал и бывший игрок «Ванкувера» Бо Хорват. Кузьменко с трудом поднялся и не без помощи доехал до скамейки, откуда сразу отправился в раздевалку. На этом матч для него, конечно, был завершён, но у «Ванкувера» ещё оставалось незаконченное дело. В том же большинстве они всё-таки смогли сравнять счёт, правда, уже в формате «пять на четыре», а в овертайме Хьюз поставил жирную точку, убежав один на один после блестящей передачи всё того же Миллера – без шансов для Ильи Сорокина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но главный вопрос после матча, конечно, был о Кузьменко. «Это было страшно. Мы все игроки, и никто не хочет видеть такого. Нам всем попадает шайбами, клюшками, и мы это ненавидим. Бо любит Кузи. Мы с ним вчера ужинали, он о нём спрашивал, как у того дела. Нам повезло, что с Кузи всё будет в порядке, но такие моменты – это страшно», — сказал Хьюз.

Рик Токкетт не сказал ничего определённого: «Никаких новостей по его состоянию у меня нет, но кто-то сказал, что он хотя бы сам ходил, это хорошо. Кажется, шайба попала ему прямо в подбородок. Уф. Не знаю, вероятно, он отправится в больницу. Но главное, что он шёл сам».

Миллер вселил надежду и, улыбаясь, рассказал, что с Андреем всё в порядке: «Он в порядке, после матча улыбался. Всё нормально». Наконец, и сам Андрей вышел на связь, написав у себя в соцсетях: «Спасибо за поддержку, всё в порядке».

Если всё так, то можно выдохнуть. Шайба в лицо – это очень неприятно и опасно, так и челюсть можно сломать. Кузьменко очень повезло, если он избежал серьёзной травмы (чтобы говорить точно, дождёмся более подробной информации по его состоянию), момент всё же был очень страшный.

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