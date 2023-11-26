Коваленко — о стычке с Федотовым: клоун и клоун. Господи, голами надо наказывать его

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:4 Б) высказался о стычке с защитником армейской команды Максимом Федотовым.

В момент завершения первого периода у защитника СКА Федотова, ранее игравшего в «Торпедо», произошла стычка с Коваленко и Василием Атанасовым. По итогам этого эпизода Атанасов получил две минуты за грубость. На других игроков штраф наложен не был.

«Говорят, что я ударил его локтем в голову, и с этого всё началось? Кто засадил? Я попал ему в лицо? А если сказать «без комментариев» – так будет нормально?

Да? Ну всё, без комментариев. Клоун и клоун, что тут. Господи, надо наказывать голами его, а не драться с ним или ещё что‑то. Получился в итоге очень плохой размен. Ну это было плохо. Надо с лидером каким‑то размениваться, тогда да. То же самое, как в матче с «Динамо» разменялся – уже не помню, с кем.

Обижен ли я на него за уход в СКА? Никакой обиды. Мне это вообще по барабану», — цитирует Коваленко «Матч ТВ».