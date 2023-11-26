Стало известно как выглядит внутри СКА Арена за две недели до Матча звёзд КХЛ

Стало известно как сейчас выглядит внутри новая СКА Арена в Санкт-Петербурге за две недели до Матча звёзд КХЛ. Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 состоится в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» 9 и 10 декабря – участие в шоу примут лучшие игроки и тренеры лиги.

Сегодня, 26 ноября, на арене пройдёт первый тестовый матч. В нём примут участие студенческие команды «Рыцари Петербурга» и «Невские звёзды». В составы команд входят игроки из 20 клубов вузов города, участвующих в чемпионате Студенческой хоккейной лиги.

Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Комплекс общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров станет самым большим хоккейным стадионом в мире. Ледовая арена способна вместить 21,5 тысячи зрителей.