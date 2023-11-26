Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно как выглядит внутри СКА Арена за две недели до Матча звёзд КХЛ

Стало известно как выглядит внутри СКА Арена за две недели до Матча звёзд КХЛ
Комментарии

Стало известно как сейчас выглядит внутри новая СКА Арена в Санкт-Петербурге за две недели до Матча звёзд КХЛ. Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 состоится в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» 9 и 10 декабря – участие в шоу примут лучшие игроки и тренеры лиги.

Сегодня, 26 ноября, на арене пройдёт первый тестовый матч. В нём примут участие студенческие команды «Рыцари Петербурга» и «Невские звёзды». В составы команд входят игроки из 20 клубов вузов города, участвующих в чемпионате Студенческой хоккейной лиги.

Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Комплекс общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров станет самым большим хоккейным стадионом в мире. Ледовая арена способна вместить 21,5 тысячи зрителей.

Материалы по теме
Буре: «СКА Арена» по размаху может сравниться с НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android