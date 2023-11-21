«Авангард» отправил Василия Демченко в «Адмирал». В Омск едет Павел Хомченко

«Авангард» и «Адмирал» совершили обмен с участием голкиперов. Василий Демченко будет защищать цвета дальневосточного клуба, а в Сибирь отправился Павел Хомченко.

«Василий Демченко в этом сезоне немного потерял свою игру. В такой ситуации часто помогает смена обстановки, глоток свежего воздуха. Мы безусловно помним и ценим ту помощь, которую Василий оказал «Авангарду» в прошлом сезоне, и желаем ему успешного продолжения карьеры. В лице Хомченко наш клуб получает опытного голкипера, готового в любой момент прийти команде на выручку, а также усилить конкуренцию во вратарской бригаде», — приводит слова генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова пресс-служба клуба.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Демченко сыграл 11 матчей, в которых отразил в среднем 87,24% бросков при коэффициенте надёжности 3,28. На счету Хомченко 14 матчей, 91,54% отражённых бросков и коэффициент надёжности 3,07.