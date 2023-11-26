Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

На «СКА Арене» назвали количество видов спорта, по которым могут провести соревнования

На «СКА Арене» назвали количество видов спорта, по которым могут провести соревнования
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-секретарь «СКА Арены» Антон Куревин заявил, что на сооружении можно проводить соревнования по почти 20 видам спорта.

«Интерес от организаторов мероприятий есть, поступают запросы и по линии спортивных федераций, так и по линии культурных мероприятий. Здесь и рок-концерты, и поп-концерты, и оперные концерты можно проводить, акустика позволяет делать абсолютно любые шоу и мероприятия. Всё делалось исходя из максимального учёта пожеланий города, аудитории, потенциальных заказчиков и организаторов.

За четыре часа арена может трансформироваться под любое мероприятие. Теннис, баскетбол, фигурное катание, здесь можно проводить соревнования по почти 20 видам спорта. Помимо этого – концерты, шоу, показы, что угодно», — сказал Куревин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Материалы по теме
Пресс-секретарь «СКА Арены»: со СКА конфликта нет, Медведев высоко отзывался о стадионе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android