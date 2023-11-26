На «СКА Арене» назвали количество видов спорта, по которым могут провести соревнования

Пресс-секретарь «СКА Арены» Антон Куревин заявил, что на сооружении можно проводить соревнования по почти 20 видам спорта.

«Интерес от организаторов мероприятий есть, поступают запросы и по линии спортивных федераций, так и по линии культурных мероприятий. Здесь и рок-концерты, и поп-концерты, и оперные концерты можно проводить, акустика позволяет делать абсолютно любые шоу и мероприятия. Всё делалось исходя из максимального учёта пожеланий города, аудитории, потенциальных заказчиков и организаторов.

За четыре часа арена может трансформироваться под любое мероприятие. Теннис, баскетбол, фигурное катание, здесь можно проводить соревнования по почти 20 видам спорта. Помимо этого – концерты, шоу, показы, что угодно», — сказал Куревин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.