Артюхин назвал причины, по которым не стоит проводить Кубок мира без сборной России

Хоккейный эксперт Евгений Артюхин высказался по поводу возможного проведения Кубка мира без участия сборной России.

«Это огромная потеря. Сборная России всегда была сильной, придавала конкуренцию. Её отстранение не приведёт ни к чему хорошему, организаторы только в минус уйдут. Плохо, что приняли такое решение. Россию нельзя было исключать – это конкуренция, рейтинги, интерес.

Сколько бы россиян смотрели этот турнир, был бы повышенный интерес со стороны европейцев и американцев. Также это возможность для скаутов посмотреть игроков для своих клубов НХЛ. Плюс конкуренция сборных России, Канады и США всегда была. Так что это неумный ход. НХЛ больше теряет, чем приобретает, исключая сборную России», – приводит слова Артюхина «РБ Спорт».