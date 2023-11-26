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Артюхин назвал причины, по которым не стоит проводить Кубок мира без сборной России

Артюхин назвал причины, по которым не стоит проводить Кубок мира без сборной России
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Хоккейный эксперт Евгений Артюхин высказался по поводу возможного проведения Кубка мира без участия сборной России.

«Это огромная потеря. Сборная России всегда была сильной, придавала конкуренцию. Её отстранение не приведёт ни к чему хорошему, организаторы только в минус уйдут. Плохо, что приняли такое решение. Россию нельзя было исключать – это конкуренция, рейтинги, интерес.

Сколько бы россиян смотрели этот турнир, был бы повышенный интерес со стороны европейцев и американцев. Также это возможность для скаутов посмотреть игроков для своих клубов НХЛ. Плюс конкуренция сборных России, Канады и США всегда была. Так что это неумный ход. НХЛ больше теряет, чем приобретает, исключая сборную России», – приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

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