Colorado Hockey Now: Просветов должен и будет играть больше в будущем

Североамериканский портал Colorado Hockey Now рассказал об игре российского вратаря «Колорадо Эвеланш» Ивана Просветова.

«После такой игры (с «Калгари Флэймз») Иван Просветов должен и, вероятно, будет играть больше в будущем. График становится всё более плотным, поэтому у «Эвеланш» не будет другого выбора, кроме как давать ему всё больше игрового времени. Это не 90-е или начало 2000-х, когда голкиперы играют по 65–70 игр и почти не используют бэкапа. Ситуация изменилась, и, учитывая, что в этом году у Георгиева возникли некоторые трудности, лучше всего было бы сохранить его свежесть.

Юсси Парккила (тренер вратарей «Колорадо». — Прим. «Чемпионата») – гуру вратарей, который знает, что делает, и, кажется, это работает», — сказано в статье.

В текущем сезоне Просветов сыграл пять матчей, в которых одержал две победы с 91,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,35.