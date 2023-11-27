«Одни и те же парни не справляются». Главный тренер «Миннесоты» — о 7-м поражении подряд

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (1:4), которое стало для «дикарей» уже седьмым подряд.

«Я думаю, разочарование перерастает в гнев. Надеюсь, они (игроки. — Прим. «Чемпионата») злы так же, как и мы. Что меня бесит, так это то, что мы совершаем одни и те же ошибки и одни и те же парни не справляются со своей задачей. В большинстве случаев наши ошибки не дают нам реальных шансов на победу в матче», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

Напомним, российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился в этой игре результативной передачей.

«Миннесота» осталась с 14 очками и занимает 14-е место в таблице Западной конференции.