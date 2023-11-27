Главный тренер «Коламбуса»: мы были хороши большую часть матча, но этого недостаточно

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан прокомментировал упущенную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:3).

Напомним, до середины третьего периода «жакеты» вели 2:0, после чего пропустили три подряд безответные шайбы.

«Мы делали всё правильно большую часть матча, но этого недостаточно. Они играют в стиле плей-офф, а в плей-офф такое случается. Ты просто немного теряешь контроль над собой, уступаешь дюйм, и следующее, что ты узнаёшь — это то, что игра закончена», — приводит слова Венсана пресс-служба НХЛ.

«Коламбус» остался с 16 очками и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «жакеты» 28 ноября примут дома одного из лидеров Востока «Бостон Брюинз».