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Форвард «Сибири»: отличная серия, надо ещё в пустые ворота научиться забивать

Нападающий «Сибири» Артём Михеев, забросивший победную шайбу в сегодняшнем матче своей команды с «Куньлунь Ред Стар» (3:2), подвёл итоги встречи.

«Три игры подряд с голами? Отличная серия. Создаём много моментов, стараемся их реализовывать. Ещё надо в пустые ворота научиться забивать.

Третья шайба – самая важная? Каждая шайба важна. Плюс третий период, счёт ничейный, конечно, было важно.

Было немного времени на восстановление? Все команды в равных условиях. Может быть, в первом чуть-чуть были медленнее, потом старались нарастить темп.

Во втором периоде игра вспыхнула? Конечно, было много столкновений, стычек. Мы не хотели вестись на провокационную борьбу, хотели владеть шайбой и создавать моменты, чтобы победить.

Мы с Шашковым и Яковлевым — лидерское звено? У нас вся команда – лидеры. Стараемся для одного дела.

Как восстановиться к завтрашней игре? Хорошо выспаться, поесть, подготовиться», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.