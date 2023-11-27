Нападающий «Спартака» — о стиле команды: лучше играть с шайбой, от этого больше побед

Нападающий «Спартака» Егор Филин прокомментировал свой первый дубль в КХЛ, который он сделал в сегодняшнем матче с «Автомобилистом» (4:1), а также рассказал, как привыкает к стилю команды.

«Первый дубль в КХЛ? Миша Чайковски вошёл в зону, свёл игроков, здорово отдал пас с края, я пошёл на ворота удачно, получилось забить. За один матч удвоил голевой результат в КХЛ, получается.

Быстро ли привык к стилю «Спартака»? Да, мне импонирует такой стиль, похожего придерживается и «Химик» с Игорем Гришиным, так как это команды одной системы: атакующий хоккей, контроль шайбы. Здесь тоже ставка на это, больше игра в атаку, всегда лучше контролировать шайбу и игру, от этого больше побед. Не сторонник того, чтобы больше обороняться, лучше играть с шайбой, чем её отбирать», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.