Как закрыть лучшую тройку КХЛ? Разбор атаки «Спартака» — главной сенсации сезона

Несмотря на подвиги Николая Голдобина, Ивана Морозова и Павла Порядина, «Спартак» не получается назвать командой одного звена. Конечно, лидеры тащат за собой команду, как и положено, но прогресс в новом году показывают и остальные спартаковцы. Прогрессируют уже немало поигравшие в клубе люди типа Максима Цыплакова, ключевые шайбы забрасывают поднятые из ВХЛ хоккеисты, и даже вроде бы буксовавшие ветераны начинают бежать в системе Жамнова.

Однако обычно если тройке Морозова (который пока выбыл из-за травмы) перекрывают воздух, то нижние звенья не всегда способны поддержать их флаг. Например, ЦСКА в один из редких моментов просветления Ивана Федотова в этом сезоне (38 отражённых бросков из 38) засушил «Спартак». «Локомотив» за два победных матча с красно-белыми пропустил лишь три шайбы, и только одна из них на счету первого звена соперника. Как же закрыть лучшую тройку КХЛ?

Ещё раз проговорим силу первого звена «Спартака»: чуть ли не 75% его славы достаётся Николаю Голдобину, который пока идёт на кахаэловский рекорд. «Считай, игрок НХЛ играет в КХЛ», — приходилось слышать мнение о суперснайпере команды Жамнова. Сложно было поверить после прошлого сезона в такой прогресс, но надо учитывать то, что в прошлогодней «Магнитке» громкие имена зачастую не играли даже на 50% от своего уровня. На команду нашло не «чемпионское похмелье», а какая-то серебряная депрессия, и поэтому надо отделять индивидуальный уровень Николая от командных проблем.

Источники говорят, что и сам игрок повзрослел в первую очередь ментально — возможно, сыграла роль недавняя свадьба. Голдобин и в НХЛ показывал, что может быть весьма эффективным наконечником рядом с классными партнёрами, показывая неплохую статистику в звене с Элиасом Петтерссоном, а швед всё-таки прокачивает далеко не всех. Однако в «Спартаке» сейчас случилась идеальная синергия.

Первое звено «Спартака» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Павел Порядин снова остаётся в тени — возможно, это получается у него всю карьеру. Воспитанник «Крыльев Советов» заходил в КХЛ через чёрный ход МХЛ-Б, далеко не сразу закрепился и в «Нефтехимике», где сначала уступал по популярности легионерам, потом смог затащить команду в плей-офф без Марата Хайруллина. В прошлом плей-офф вы могли наглядно видеть лучшие качества Павла — он не только быстрый и резкий, но ещё и дерзкий, не боящийся провоцировать звёздных соперников и убегать в меньшинстве. Возможно, именно Порядин — настоящий мотор этого звена.

Ну а Иван Морозов должен был быть центром звена СКА будущего Марченко — Морозов — Подколзин, однако все его игроки захотели уехать в НХЛ, из-за чего потеряли место в СКА. Морозов проделал путь от третьего центра сборной на чемпионате мира до ВХЛ за рекордные сроки, не очень-то хорошо сыграл в специфической системе «Вегаса» — однако это не значит, что он плохой игрок, уже в юном возрасте он показывал отличный уровень хоккейного интеллекта и понимания игры. Согласитесь, теперь обмен Александра Никишина на девять человек выглядит не так плохо? А ведь это ещё не все полученные игроки доехали до «Спартака».

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В теории обычно смешение трёх атакующих игроков бьёт по обороне — но в той же легендарной тройке Яна Коваржа был сам чех, плюс двужильная пара Антипин – Ли. Здесь и Морозов (с его 57% на точке), и Порядин могут отработать сзади, компенсируя некоторые прогалы Голдобина. Так и получается, что если соперник попытается закрыть вингеров, то забивает центр — и наоборот.

Не так уж и часто соперникам получалось закрыть лидеров «Спартака» — и случайно ли, что командой, сделавшей это дважды, оказался «Локомотив»? Игоря Никитина критикуют за скучную игру, и в матчах ярославцев действительно забивают мало, но это не значит, что его команда играет пассивно. «Локо» уже реже выжидает соперника в средней зоне, активно встречает в форчеке, всегда может сыграть индивидуально плотно. Но для такой игры нужны индивидуальные оборонительные качества и строгая тактическая выучка, которая не везде есть.

В целом «Локомотив» — это криптонит для тройки условно «играющих» команд («Спартак», «Северсталь», «Торпедо»): против этих соперников ярославцы выиграли пять матчей из шести, дважды засушив оппонента. В этот список можно добавить и победу над «Металлургом» (4:1), который ставит на тот же стиль. Пока получается, что даже невероятно техничные и скоростные команды не могут пробиться сквозь ту плотную оборону, которую предлагает Игорь Никитин. «Торпедо» в матче открытия сезона смогло, забив пять раз — но это был скорее разовый всплеск, и эти соперники в целом удобны для «Локо». «Против «Локомотива» нужно выигрывать все единоборства, все нейтральные шайбы, нам нужно преодолевать эти барьеры», — был краток Алексей Жамнов.

Игра «Локомотив» — «Спартак» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

В некоторых играх «Спартак» пытались задавить силой — два периода это получалось в последнем матче у «Динамо», где есть достаточно габаритных и боевых парней, однако команда Жамнова перестроилась и за счёт злых игроков своих нижних звеньев смогла перетянуть игру в свою пользу. В принципе, «Торпедо» уже весной показывало, что скоростные технари на протяжении серии плей-офф могут научиться играть против силового давления.

Сейчас ситуация для «Спартака» осложняется травмой Морозова, что создало дополнительные трудности против того же «Локомотива» — после него в неформальном чарте центров идут Бурмистров и Локтионов, имена которых за 10 лет побледнели. Пока команда будет обходиться без первого центра до конца года, и это повод для менеджеров подумать о возвращении того же Михаила Мальцева, которому будет нереально пробиться в основу «Лос-Анджелеса» с кучей высокооплачиваемых центров. Если «Спартак» увеличит глубину состава, то сможет пробить и ярославские капканы.