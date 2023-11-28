Пять очков от российских игроков помогли «Коламбусу» одолеть «Бостон»
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В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей результативными действиями отметились сразу несколько россиян. Заброшенные шайбы в свой актив записали Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Ещё один гол на счету Джастина Дэнфорта. Егор Чинахов также отметился результативной передачей.
У гостей забивали Матье Пуатра и Джон Бичер.
После сегодняшнего матча «Бостон» остался на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции. «Коламбус», в свою очередь, занимает 15-е место.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Воронков (Чинахов) – 15:52 2:0 Проворов (Иржичек, Силлинджер) – 25:38 3:0 Чинахов – 36:42 4:0 Марченко (Дженнер, Лайне) – 44:51 (pp) 4:1 Пуатра (Макэвой, Хайнен) – 48:24 5:1 Дэнфорт (Курали, Дженнер) – 53:41 5:2 Бичер (Шаттенкирк, Фредерик) – 57:40
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