Пять очков от российских игроков помогли «Коламбусу» одолеть «Бостон»

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей результативными действиями отметились сразу несколько россиян. Заброшенные шайбы в свой актив записали Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Ещё один гол на счету Джастина Дэнфорта. Егор Чинахов также отметился результативной передачей.

У гостей забивали Матье Пуатра и Джон Бичер.

После сегодняшнего матча «Бостон» остался на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции. «Коламбус», в свою очередь, занимает 15-е место.