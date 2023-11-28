Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пять очков от российских игроков помогли «Коламбусу» одолеть «Бостон»

Пять очков от российских игроков помогли «Коламбусу» одолеть «Бостон»
Комментарии

В Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей результативными действиями отметились сразу несколько россиян. Заброшенные шайбы в свой актив записали Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Ещё один гол на счету Джастина Дэнфорта. Егор Чинахов также отметился результативной передачей.

У гостей забивали Матье Пуатра и Джон Бичер.

После сегодняшнего матча «Бостон» остался на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции. «Коламбус», в свою очередь, занимает 15-е место.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Воронков (Чинахов) – 15:52     2:0 Проворов (Иржичек, Силлинджер) – 25:38     3:0 Чинахов – 36:42     4:0 Марченко (Дженнер, Лайне) – 44:51 (pp)     4:1 Пуатра (Макэвой, Хайнен) – 48:24     5:1 Дэнфорт (Курали, Дженнер) – 53:41     5:2 Бичер (Шаттенкирк, Фредерик) – 57:40    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android