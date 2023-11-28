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Шестёркин в бешенстве ударил по заградительному стеклу после поражения от «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду крупно проиграл «Баффало Сэйбрз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «клинков».

После окончания встречи российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин в бешенстве ударил по заградительному стеклу клюшкой, затем выкинул её, реагируя на крупное поражение своей команды.

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По ходу матча Шестёркин совершил 25 спасений.

Напомним, автором единственной шайбы хозяев стал шведский нападающий Мика Зибанеджад, которому ассистировали Эрик Густафссон и Артемий Панарин. Для российского нападающего «Рейнджерс» это очко стало 30-м в нынешнем сезоне. В 20 матчах регулярного чемпионата Артемий забил 11 голов и сделал 19 результативных передач.