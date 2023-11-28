Филин: Жамнов и Ковалёв на тренировке нас так разделали, что не хотелось идти в раздевалку

Нападающий «Спартака» Егор Филин после своего первого дубля в КХЛ, который он сделал в матче с «Автомобилистом» (4:1), рассказал о совместной работе с Алексеем Жамновым и Алексеем Ковалёвым.

«Как работается с Жамновым и Ковалёвым? Когда такие люди в штабе — и Игорь Уланов под тысячу игр в НХЛ имеет — одно удовольствие работать с такими мастерами. Очень много работы они проделывают, Ковалёв много работает с нападающими, показывает видео, подсказывает, объясняет какие-то нюансы, стараешься впитать это как губка и показать на льду. Они могут даже выйти с нами поиграть — помню, в Сочи вышли «5х5», и они нас так разделали, что потом в раздевалку не хотелось возвращаться», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.