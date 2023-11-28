Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Оттава» установила антирекорд НХЛ за последние семь сезонов

«Оттава» установила антирекорд НХЛ за последние семь сезонов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 ноября, «Флорида Пантерз» всухую обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 01:28 (pp)     0:2 Райнхарт (Беннетт, Барков) – 25:59 (pp)     0:3 Беннетт (Барков, Монтур) – 27:09 (pp)     0:4 Вераге (Куликов) – 51:59     0:5 Луостаринен – 56:32    

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), «Оттава» одержала четыре победы в ноябре. «Сенаторз» установили антирекорд Национальной хоккейной лиги за последние семь сезонов среди всех 31 команды, которые существовали в течение целого этого периода. «Оттава» одержала наименьшее количество побед в ноябре. «Сенаторы» выиграли всего 27 раз.

В топ-8 худших команд по этому показателю также оказались «Чикаго Блэкхоукс» (29), «Баффало Сэйбрз» (30), «Монреаль Канадиенс», «Филадельфия Флайерз» (у обеих — по 31), «Аризона Койотс», «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс» (у всех — по 33).

Материалы по теме
Видео
В матче «Оттавы» и «Флориды» сразу удалили две пятёрки игроков, в том числе и Куликова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android