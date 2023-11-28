«Оттава» установила антирекорд НХЛ за последние семь сезонов

Сегодня, 28 ноября, «Флорида Пантерз» всухую обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).
Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), «Оттава» одержала четыре победы в ноябре. «Сенаторз» установили антирекорд Национальной хоккейной лиги за последние семь сезонов среди всех 31 команды, которые существовали в течение целого этого периода. «Оттава» одержала наименьшее количество побед в ноябре. «Сенаторы» выиграли всего 27 раз.
В топ-8 худших команд по этому показателю также оказались «Чикаго Блэкхоукс» (29), «Баффало Сэйбрз» (30), «Монреаль Канадиенс», «Филадельфия Флайерз» (у обеих — по 31), «Аризона Койотс», «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс» (у всех — по 33).
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