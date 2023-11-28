В матче «Оттавы» и «Флориды» сразу удалили две пятёрки игроков, в том числе и Куликова

Сегодня, 28 ноября, «Флорида Пантерз» всухую обыграла «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

За семь с небольшим минут до окончания третьего периода на площадке произошла массовая драка. В одной из атак нападающий хозяев американец Брэди Ткачук вышел один в один с голкипером «Флориды» Сергеем Бобровским и нанёс бросок по его воротам, однако россиянин сумел отразить удар. Ткачук не стал сбрасывать скорость и въехал коньком в щиток Бобровского, который на тот момент уже зафиксировал шайбу. Данный эпизод вызвал гнев российского защитника «Пантерз» Дмитрия Куликова, а потом и всей пятёрки «Флориды», которая вступилась за своего вратаря.

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Всё это привело к массовой стычке, по итогам которой сразу удалили две пятёрки игроков, в том числе и Куликова. Игроки были наказаны десятиминутными штрафами.