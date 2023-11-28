Назаров: исключая Россию из спорта, в мире стреляют себе не в ногу, а сразу в голову

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о хоккейном Евротуре.

«Посмотрите, во что превратился хоккейный Евротур? Раньше это был турнир, за которым следила вся Россия и Европа, а теперь он стал узким кружком по интересам. По сути, дворовым соревнованием, про которое никто не вспоминает. Мировое сообщество, исключая Россию из спорта, стреляет себе не в ногу, а сразу в голову. Это давно пора понять. Без России любое соревнование теряет в смысле и ценности.

Все, кто хочет насолить нашей стране, ничего хорошего из этого не получают. Немцы закрывали в России автомобильные заводы, была нехватка запчастей. Доходило даже до того, что новых ключей в случае утери было не достать. Но правительство Российской Федерации нашло выход из сложнейшей ситуации. В результате в 2023 году поставки легковушек из Китая в Россию выросли в 6,4 раза, а западная экономика пусть рушится и кусает локти. И так во всём. Чем хуже нам делают, тем сильнее мы становимся», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.