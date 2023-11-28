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«Адмирал» отыгрался благодаря голу в меньшинстве и обыграл «Амур» по буллитам

«Адмирал» отыгрался благодаря голу в меньшинстве и обыграл «Амур» по буллитам
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Бучельников, Аноховский) – 36:56 (5x5)     1:1 Барулин (Коршков, Рылов) – 44:11 (5x5)     2:1 Коршков (Бочаров) – 51:41 (5x5)     2:2 Голубев (Метальников, Панкратов) – 54:56 (4x5)     2:3 Панкратов – 65:00    

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 37-й минуте Александр Шевченко вывел «Адмирал» вперёд. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Бучельников и Никита Аноховский. На 45-й минуте Владислав Барулин сравнял счёт. Баллы за голевые пасы оформили Егор Коршков и Яков Рылов. На 52-й минуте Егор Коршков вывел вперёд «Амур». На 55-й минуте Денис Голубев сравнял счёт, забив в меньшинстве.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 30 ноября в гостях сыграет с «Сибирью». «Амур» 1 декабря примет минское «Динамо».

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