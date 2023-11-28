«Ак Барс» дома победил «Ладу» и нанёс тольяттинцам третье поражение подряд

В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На четвёртой минуте второго периода Дмитрий Юдин с передач Райли Барбера и Вадима Шипачёва открыл счёт в игре. На девятой минуте периода Дмитрий Яшкин с передачи Вадима Шипачёва удвоил преимущество казанского клуба.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Ак Барс» сыграет в Казани с «Автомобилистом». Тольяттинская «Лада» отправится в Уфу на встречу с «Салаватом Юлаевым». Обе встречи пройдут 30 ноября.
- 28 ноября 2023
-
21:41
-
21:18
-
21:11
-
20:53
-
20:44
-
20:28
-
20:10
-
19:49
-
19:33
-
19:14
-
19:03
-
18:56
-
18:52
-
18:46
-
18:35
-
18:28
-
18:24
-
18:14
-
17:58
-
17:37
-
17:26
-
17:05
-
17:04
-
16:41
-
16:34
-
16:22
-
16:08
-
16:00
-
16:00
-
15:47
-
15:42
-
15:34
-
15:29
-
15:25
-
15:09