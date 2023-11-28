«Ак Барс» дома победил «Ладу» и нанёс тольяттинцам третье поражение подряд

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В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода Дмитрий Юдин с передач Райли Барбера и Вадима Шипачёва открыл счёт в игре. На девятой минуте периода Дмитрий Яшкин с передачи Вадима Шипачёва удвоил преимущество казанского клуба.

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В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Ак Барс» сыграет в Казани с «Автомобилистом». Тольяттинская «Лада» отправится в Уфу на встречу с «Салаватом Юлаевым». Обе встречи пройдут 30 ноября.