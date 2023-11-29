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Три очка и послематчевый буллит Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас»

Три очка и послематчевый буллит Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас»
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В Эдмонтоне, на арене «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б).

Звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился в этой игре тремя (1+2) очками. Также на его счету реализованный послематчевый буллит.

Помимо Макдэвида шайбами в составе победителей отметились Сэм Ганье, Маттиас Янмарк и Эвандер Кейн. У гостей голы на счету Марка Стоуна, Майкла Амадио, Бена Хаттона и Кигана Колесара.

«Эдмонтон» одержал третью победу подряд, набрал 17 очков и идёт на 13 месте в таблице Западной конференции. «Вегас» имеет 32 очка и возглавляет таблицу Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ганье (Хэмблин) – 13:29     1:1 Стоун (Корчак, Айкел) – 21:11     2:1 Янмарк (Экхольм, Макдэвид) – 25:08     2:2 Амадио (Руа) – 25:51     3:2 Макдэвид (Сеси) – 27:54     4:2 Кейн (Бушар, Макдэвид) – 37:23 (pp)     4:3 Хаттон (Коттер, Амадио) – 53:30     4:4 Колесар (Уайтклауд, Руа) – 57:52     5:4 Макдэвид – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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