Три очка и послематчевый буллит Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас»

В Эдмонтоне, на арене «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б).

Звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился в этой игре тремя (1+2) очками. Также на его счету реализованный послематчевый буллит.

Помимо Макдэвида шайбами в составе победителей отметились Сэм Ганье, Маттиас Янмарк и Эвандер Кейн. У гостей голы на счету Марка Стоуна, Майкла Амадио, Бена Хаттона и Кигана Колесара.

«Эдмонтон» одержал третью победу подряд, набрал 17 очков и идёт на 13 месте в таблице Западной конференции. «Вегас» имеет 32 очка и возглавляет таблицу Запада.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.