Три очка и послематчевый буллит Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас»
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В Эдмонтоне, на арене «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б).
Звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился в этой игре тремя (1+2) очками. Также на его счету реализованный послематчевый буллит.
Помимо Макдэвида шайбами в составе победителей отметились Сэм Ганье, Маттиас Янмарк и Эвандер Кейн. У гостей голы на счету Марка Стоуна, Майкла Амадио, Бена Хаттона и Кигана Колесара.
«Эдмонтон» одержал третью победу подряд, набрал 17 очков и идёт на 13 месте в таблице Западной конференции. «Вегас» имеет 32 очка и возглавляет таблицу Запада.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ганье (Хэмблин) – 13:29 1:1 Стоун (Корчак, Айкел) – 21:11 2:1 Янмарк (Экхольм, Макдэвид) – 25:08 2:2 Амадио (Руа) – 25:51 3:2 Макдэвид (Сеси) – 27:54 4:2 Кейн (Бушар, Макдэвид) – 37:23 (pp) 4:3 Хаттон (Коттер, Амадио) – 53:30 4:4 Колесар (Уайтклауд, Руа) – 57:52 5:4 Макдэвид – 65:00
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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