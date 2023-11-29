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Передача Михеева помогла «Ванкуверу» одержать домашнюю победу над «Анахаймом»

Передача Михеева помогла «Ванкуверу» одержать домашнюю победу над «Анахаймом»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Анахайм Дакс» (3:1).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Брок Бёзер и Элиас Петтерссон. У гостей отличился Райан Строум.

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев записал на свой счёт в этом матче результативную передачу.

«Кэнакс» набрали 31 очко и занимают второе место в таблице Западной конференции. В следующем матче «касатки» 1 декабря сыграют дома с «Вегас Голден Найтс».

«Анахайм» остался с 18 очками и идёт на 12 строчке Запада. В ближайшей игре «утки» 1 декабря примут дома «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Бёзер (Гронек, Миллер) – 06:34     1:1 Строум (Хенрик, Ватрано) – 25:10 (pp)     2:1 Петтерссон (Майерс, Михеев) – 40:32     3:1 Бёзер (Миллер) – 59:12 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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