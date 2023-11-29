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Илья Михеев получил травму после броска партнёра по команде в матче с «Анахаймом»

Илья Михеев получил травму после броска партнёра по команде в матче с «Анахаймом»
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Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев получил травму после попадания шайбы в ногу после броска партнёра по команде — защитника «Кэнакс» Тайлера Майерса. Михеев покинул площадку с посторонней помощью и не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:1), в котором отметился результативной передачей.

По словам главного тренера «Ванкувера» Рика Токкета, рентген не показал серьёзных повреждений, а значит, в скором времени россиянин должен вернуться на лёд.

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Напомним, из-за операции на колене, перенесённой в феврале этого года, Илья досрочно завершил предыдущий сезон. В текущем сезоне на счету Михеева 12 (7+5) очков в 19 играх.

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