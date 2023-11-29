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Игроки «Флориды» ушли в раздевалку, решив, что они победили «Торонто», но гол был отменён

Игроки «Флориды» ушли в раздевалку, решив, что они победили «Торонто», но гол был отменён
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В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Флориду Пантерз» по буллитам (2:1 Б).

Нападающий «Флориды» Эван Родригес реализовал решающую попытку в послематчевой буллитной серии, после чего большая часть игроков «Пантерз» направилась в раздевалку. Хоккеисты «Флориды» решили, что их команда выиграла матч со счётом 2:1.

Однако абтиры изучили повтор и посчитали, что 30-летний канадец дважды ударил по шайбе, после того как вратарь «Торонто» Джон Уолл отразил первый бросок. В итоге «Торонто» удалось взять верх в серии бросков (2:1 Б). Автором победного гола стал нападающий Ноа Грегор.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

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