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«Когда совсем прижало, возвращается на землю». Кравец – о победе Демченко за «Адмирал»

«Когда совсем прижало, возвращается на землю». Кравец – о победе Демченко за «Адмирал»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Витязем» (4:1) рассказал про обмен вратаря Василия Демченко в «Адмирал».

«Расставания всегда тяжёлые, так сложилась ситуация. Василий сам не сыграл так, как мы хотели бы видеть, и продолжать сидеть в запасе ему было бы неправильно. Переход в «Адмирал» — хорошая возможность для него вернуться к той игре, которую он показывал в прошлом году. В принципе, он это уже и сделал в последнем матче «Адмирала». Видимо, когда уже совсем прижало, возвращается на землю и начинает играть. Надеюсь, что и в дальнейшем будет так играть» — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Демченко помог «Адмиралу» одержать победу в гостевом матче с «Амуром» (3:2 Б).

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