«Решили играть российскими защитниками». Кравец объяснил расставание «Авангарда» с Шулаком

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Витязем» (4:1) рассказал про расставание с защитником Либором Шулаком, который вернулся в «Адмирал».

«По Шулаку…Мы решили играть своими российскими защитниками. Либору спасибо за помощь команде, удачи ему в «Адмирале». Когда увидим в «Авангарде» молодого защитника Тимура Кола? Не торопитесь, он только две тренировки провёл. Давайте мы на него посмотрим, потренируем. Могу только сказать, что он не стушевался, достойно выглядел на занятии, нам всем понравилось. Думаю, в дальнейшем это будет отличный защитник для «Авангарда» — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

29-летний Шулак после возвращения в дальневосточный клуб ещё не сыграл ни одной игры.