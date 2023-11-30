Демченко: Омск живёт хоккеем. По улице незаметным не пройдёшь

Голкипер «Адмирала» Василий Демченко рассказал об огромном интересе к хоккею в Омске.

«Главные моменты карьеры в Омске? Арена классная, сезон прошлый хорошо сложился, контракт переподписал. Омские болельщики активные, город живёт хоккеем, по улице незаметным не пройдёшь», — сказал Демченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В текущем регулярном сезоне Демченко сыграл 13 встреч, в которых одержал пять побед с 88,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,03. За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Демченко играл за клубы: «Трактор», магнитогорский «Металлург», «Авангард».

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Демченко читайте на «Чемпионате»: