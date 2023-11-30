«С Кравцом говорили один раз, больше со мной не общался». Откровенное интервью с Демченко

29-летний вратарь «Адмирала» Василий Демченко провёл сильный прошлый сезон в «Авангарде», а в нынешнем чемпионате попал в опалу к тренерскому штабу омичей. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Демченко поделился впечатлениями о совместной работе с Михаилом Кравцом и честно заявил, что обмен его не удивил. Кроме того, Василий рассказал о первых эмоциях после прилёта во Владивосток и встречи с новой командой.
- Про обмен из «Авангарда»
- Отношения с Михаилом Кравцом и психологическое состояние
- Про старые щитки, шлем и переезд во Владивосток
- Про требования Тамбиева и обмен Шулака
- Мог ли вернуться в «Трактор»
Про обмен из «Авангарда»
«Понимание было, что дело идёт к обмену»
— Как и от кого узнали про свой обмен из «Авангарда»?
— В клубе сказали. Генеральный менеджер Антон Курьянов вызвал к себе и сказал о готовящемся обмене.
— Ваши первые эмоции.
— Понимание было, что дело идёт к этому. Эмоции обычные, как в карьере хоккеиста. Знаете, как говорят: «Когда ты подписываешь контракт, то всегда должен быть готов к обмену».
— С руководством, тренерским штабом, хоккеистами успели попрощаться?
— Да, со всеми попрощался, нашёл время. Лично ко всем подошёл, ведь я был в поездке, а уже из поездки отправился во Владивосток. Из Омска мы с женой постепенно переезжаем. Она как раз захватит с собой пару чемоданов, а остальное отправим в Челябинск.
— Какие отношения у вас были с вратарями «Авангарда» Андреем Мишуровым и Ильёй Проскуряковым?
— Отличные отношения. С Ильёй давно знакомы ещё по «Трактору», когда я был молодым вратарём, с Андреем тоже всё складывалось хорошо.
— Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин сказал на прощание что-нибудь особенное? Он останется для вас старшим товарищем?
— С ним тоже хорошие отношения, сейчас после игр мне пишет, поздравляет, общаемся. Он научил меня определённым вещам, почерпнул от него много полезного.
Отношения с Михаилом Кравцом и психологическое состояние
«Считаю, что никто не может говорить за меня, хочу я играть или нет»
— Согласны, что вам нужно было перезагрузиться, сменить обстановку?
— Наверное, это не тот случай.
— Личные беседы с главным тренером Михаилом Кравцом у вас были?
— Да, один раз разговаривали. Это было в начале октября, разговор получился не очень длинным. После этого он больше со мной не общался.
— Кравец на одной из пресс-конференций сказал про вас: «Нужно, чтобы главный тренер увидел на тренировке, что он всё ловит, всё отбивает, и задумался. Вот когда я задумаюсь, почему он не играет, то это будет означать, что он вылез из кризиса».
— Считаю, что никто не может говорить за меня, хочу я играть или нет.
— Что не пошло в этом сезоне?
— Совокупность накопленных проблем. Проблема была не во мне, а в том, что все играли плохо. Та же самая ситуация, которая ранее случилась в «Тракторе»: шайбы залетали как угодно. От задницы соперника могли залететь, от своих игроков, ещё как-нибудь.
— Вы говорили, что одно время вас преследовал психологический кризис. Сейчас эти проблемы позади?
— Психологической проблемы как таковой не было, просто не получалось. В плане психологического состояния у меня полный порядок, никакой паники не было и нет.
— Какие главные моменты вашей карьеры в «Авангарде» можете для себя отметить?
— Арена классная, сезон прошлый хорошо сложился, контракт переподписал. Омские болельщики активные, город живёт хоккеем, по улице незаметным не пройдёшь.
Василий Демченко в «Авангарде»
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
Про старые щитки, шлем и переезд во Владивосток
«Не так всё просто, чтобы сразу заказать форму, надо ждать три-четыре месяца, а то и больше»
— Какие первые впечатления от нового клуба и города?
— Меня хорошо приняли. Пока много не могу сказать о полных впечатлениях, так как не успел окунуться целиком во всю атмосферу. Только тренировался, спал, кушал и играл, а затем отправился на выезд (смеётся). Болельщиков отмечу, как они меня здорово встретили, когда я выходил на лёд.
— Икру ложками уже успели поесть?
— Это везде можно так сделать при желании, не только на Дальнем Востоке. Но если серьёзно, то пока ещё не успел.
— Как решили вопрос с жильём?
— Уже снял во Владивостоке квартиру. Сам нашёл, недалеко от арены, минут 10 езды.
— Многие задаются вопросом: когда Василий Демченко поменяет расцветку шлема и щитков на актуальную?
— Занимаюсь этим вопросом, не так всё просто — чтобы сразу заказать форму, надо ждать три-четыре месяца, а то и больше. Особенно в нынешних условиях, когда кругом санкции и так далее. Тот же шлем перекрасить – пока отправишь – на это месяц уйдёт. Буду искать во Владивостоке место, чтобы плёнкой его обклеили, как один из вариантов. Я держу вопрос с экипировкой в голове и буду его обязательно решать.
Василий Демченко в «Адмирале»
Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru
Про требования Тамбиева и обмен Шулака
«В Омск Шулака брали на такую же роль, которая была в «Адмирале», но не дали её реализовать»
— Уже успели прочувствовать требовательность главного тренера «моряков» Леонида Тамбиева?
— У каждого тренера свои требования, ему хочется, чтобы все чётко выполняли его установку. Мы с Леонидом Григорьевичем лично пока не разговаривали, но команде меня он представил, пожали друг другу руки и приступили к работе.
— Методика работы тренера вратарей «Адмирала» Андрея Царёва сравнима с той, которая была у Звягина?
— У всех своё видение, что-то такое же, что-то по-новому. Плюс-минус одинаково, мы с ним работали ещё в «Тракторе», хорошо знакомы. Правда, его со Скудрой затем уволили, а я остался в команде, однако потом тоже её покинул и перешёл в «Металлург».
— Какие у вас отношения с Сергеем Ивановым, стараетесь подсказывать молодому партнёру?
— Общались с ним, нормальный парень. Подсказать ему ещё не успел, но если что-то будет интересовать, то всегда готов поделиться опытом с молодым вратарём.
— После вас в «Адмирал» вернулся Либор Шулак, что можете о нём сказать по совместной игре за «Авангард»? Был ли он лидером в омской раздевалке?
— Хороший и отзывчивый парень. Не сказал бы, что он был лидером в раздевалке «Авангарда». В Омск его брали на такую же роль, которая была в «Адмирале», но не дали её реализовать. Когда у тебя Ткачёв и Буше в пятёрке на большинстве, то надо играть в большей степени на них. Либор любит взять шайбу и пробежаться с ней через всю площадку, а в «Авангарде» ему это делать запрещали.
Мог ли вернуться в «Трактор»
«С «Трактором» перед этим сезоном был небольшой разговор, но до конкретики дело не дошло»
— Согласны, что владивостокцам по силам прибавить и постараться выправить ситуацию в турнирной таблице?
— Конечно, шансы всегда есть, всё в наших руках.
— Нынешний регулярный чемпионат лично вам кажется необычным?
— Он и в прошлом году был похожим, очко-два всех разделяло. Сезон практически такой же, как и прошлый. По крайней мере, на Востоке.
— В чём главное преимущество «Адмирала», каковы его сильные стороны? Например, географическая составляющая.
— Мы так же летаем, как и соперник. Команда у нас боевая, все ребята стараются, тяжело их в чём-то упрекнуть.
— В матче с «Амуром» уже прочувствовали всю напряжённость дальневосточного дерби?
— Я, в принципе, акцент на этом не делал. Говорили про принципиальность встреч, но работали в обычном ключе. Игра хорошая получилась.
— По родному Челябинску не скучаете? Из «Трактора» с вами на связь не выходили?
— По Челябинску всегда скучаю, недавно там побывал, но всегда хочется домой. С «Трактором» перед этим сезоном был небольшой разговор, однако до конкретики дело не дошло. Скажем так: не дождались предложения от клуба.
— С кем-то из местных ребят летом встречались?
— С Антоном Бурдасовым играли в Counter-Strike, с Виталием Кравцовым тоже играли и пересекались. С Артемием Панариным из Коркино лично не знаком, его не видел. С Евгением Кузнецовым, бывает, увидимся летом на арене или в городе. С Валерой Ничушкиным раньше хорошо общались, но этим летом я его не видел. Кстати, знаком с Андреем Назаровым. Помню, был ещё совсем мальчишкой, играл по школе «Трактора». Меня пригласили потренироваться с первой командой и пройти предсезонку. Как раз Назаров тогда был главным тренером «Трактора». Сильный и требовательный специалист, умеющий здорово мотивировать игроков.