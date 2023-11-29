Антипов: вызов на Кубок Первого канала получили действительно лучшие

Экс-нападающий сборной России, пятикратный чемпион страны Владимир Антипов прокомментировал состав команды «Россия 25», которая примет участие в предстоящем Кубке Первого канала.

«Россия 25» — команда перспективных хоккеистов, которые в будущем станут лидерами сборной на самых серьёзных турнирах, за исключением нескольких, более возрастных игроков, приглашённых в команду для опыта.

Список кандидатов, опубликованный сегодня, полностью соответствует этим критериям. Отрадно, что в нашем хоккее растёт и прогрессирует блестящая молодёжь. А тренерский штаб «России 25» объективно оценивает уровень хоккеистов — вызов на Кубок Первого канала получили действительно лучшие.

Работа с одарёнными игроками — ответственная задача. Ведь для того, чтобы помочь талантам превратиться в настоящих лидеров и звёзд, требуется тонкая, многогранная и профессиональная опека тренеров, а также клубных руководителей. Нужен безупречный баланс между солидным объёмом доверия и строгим спросом, который не позволит молодёжи поймать звёздную болезнь. С советских времён повелось так, что успешно вести работу по превращению талантов в звёзд умели лишь самые великие тренеры, глыбы. Вот и в сегодняшнем хоккее лишь несколько клубов показывают действительно качественную работу с талантливыми игроками», — сказал Антипов «Чемпионату».