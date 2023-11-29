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Назван окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Назван окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале опубликовал окончательный состав команды на Кубок Первого канала.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Никита Серебряков, Артемий Плешков (оба — СКА).

Защитники: Александр Елесин («Локомотив»), Никита Евсеев («Ак Барс»), Александр Никишин, Максим Федотов, Артём Сергеев, Артём Земченок (все – СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Никита Смирнов («Динамо» Мн), Богдан Конюшков («Торпедо»), Тимофей Давыдов («Северсталь»).

Нападающие: Никита Коростелёв («Северсталь»), Илья Сафонов, Никита Дыняк (оба — «Ак Барс»), Максим Шабанов («Трактор»), Валентин Зыков, Захар Бардаков, Николай Поляков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Михаил Воробьёв, Марат Хайруллин, Андрей Чивилёв (все – СКА), Василий Атанасов, Николай Коваленко (оба – «Торпедо»), Максим Джиошвили («Динамо» М), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба – «Спартак»), Максим Соркин, Прохор Полтапов (оба – ЦСКА).

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