Демченко откровенно рассказал, мог ли он вернуться в «Трактор» в межсезонье

Голкипер «Адмирала» Василий Демченко рассказал, мог ли он вернуться в челябинский «Трактор» в межсезонье.

«По Челябинску всегда скучаю, недавно там побывал, но всегда хочется домой. С «Трактором» перед этим сезоном был небольшой разговор, но до конкретики дело не дошло. Скажем так: не дождались предложения от клуба», — сказал Демченко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Демченко сыграл 13 встреч, в которых одержал пять побед с 88,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,03. За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Василий Демченко играл за такие клубы, как «Трактор», магнитогорский «Металлург», «Авангард».

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Демченко читайте на «Чемпионате»: