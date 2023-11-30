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Чинахов с передачи Воронкова забил второй гол подряд в НХЛ

Чинахов с передачи Воронкова забил второй гол подряд в НХЛ
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В эти минуты в Коламбусе проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. В составе «Коламбуса» один из голов забил российский нападающий Егор Чинахов. Форвард Дмитрий Воронков в этом эпизоде отметился результативной передачей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, Чинахов забил второй гол подряд в НХЛ. В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 13 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив три гола и две результативные передачи.

За карьеру в НХЛ Чинахов провёл 105 матчей, забив 14 голов и сделав 18 результативных передач.

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