«С ума сойти!» Наши в «Коламбусе» сделали то, что не удавалось даже Русской пятёрке

Впервые в НХЛ четверо россиян забили в одном матче за одну команду. После такого Воронков не мог не передумать насчёт возвращения домой.

После ТАКОГО Дмитрий Воронков просто не может не остаться в НХЛ! В матче с «Бостоном» он вписал своё имя в историю лиги – никогда прежде, даже во времена легендарной Русской пятёрки «Детройта», в одном матче за одну команду не забивали сразу четверо российских игроков.

Более идеального сценария матча, который изменил бы мнение тосковавшего по России Воронкова, и придумать было нельзя. Он открыл счёт в игре, а Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко, словно сговорившись, следом тоже по очереди огорчили вратарей «Бостона», чем обеспечили яркую победу над одним из лидеров лиги.

Дмитрий закончил матч с показателем полезности «+3», тремя бросками в створ и одним хитом, был признан третьей звездой встречи, а в раздевалке получил победное «кепи» лучшего игрока и на смеси русского и английского произнёс короткую речь под аплодисменты партнёров.

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Проворов – самый опытный россиянин в «Коламбусе», уехавший из родного Ярославля в Америку в 14 лет, рассказал о процессе адаптации и как в «Блю Джекетс» все стараются помочь Воронкову пройти этот непростой период:

«Мне уже на скамейке сказали, что впервые в НХЛ четверо русских забили в одном матче за одну команду. С ума сойти! У нас в команде большая группа русских, приятно, что мы все смогли забить по голу. Насколько это было важно для Воронкова? Чем ты старше, когда уезжаешь далеко от дома, тем тебе тяжелее. Дома ты уже привык ко всему, уверен, для него это был большой культурный шок. У него нет ни жены, ни детей, с ними, наверное, было бы легче. Но мы – русские ребята, которые тут уже довольно давно, стараемся помочь ему, как можем. Но что бы ты ни делал, всё равно первые два-три месяца будут тяжёлыми, нужно адаптироваться. Мы продолжим поддерживать его и помогать. Он великолепный игрок, габаритный, на льду умеет всё. Мало кто так может», — отметил защитник.

Егор Чинахов в дебютном сезоне тоже временами тосковал по дому, однако в итоге желание играть в НХЛ перевесило: «Это было здорово. Мы счастливы, что играем все вместе. Стараемся помогать Воронкову, как можем, чтобы он тут остался. Конечно, я понимаю, что ему тяжело в первый год здесь, у меня было так же. Иногда тоже думал уехать домой, но я хочу играть здесь».

Главный тренер Паскаль Венсан в очередной раз выразил восхищение игрой Воронкова и обрадовался новостям о том, что россиянин передумал возвращаться в Россию: «У нас были некоторые беспокойства, и большое облегчение узнать, что он точно остаётся. Я сам уехал из дома в 16 лет, так что понимаю, каково это. А это был Монреаль, не так уж и далеко, тот же континент. Для него это бóльшие перемены. Другая лига, новые партнёры, новая культура. Ему надо учить язык. Скорость игры здесь совсем другая. Да вообще всё другое, та же еда. Нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Мы очень рады, что он остаётся.

Его гол – это гол большого игрока. Он пошёл в угол площадки в борьбу с габаритным защитником, выиграл её и атаковал ворота. Это гол плей-офф».

Сам Дмитрий при общении с журналистами то улыбался, то становился предельно серьёзным и с помощью Марченко, переквалифицировавшегося на время в переводчика, подтвердил, что всё-таки остаётся в НХЛ.

«Конечно, большая разница, непривычно. Другой менталитет, всё другое. Буду привыкать, ребята меня поддерживают. Да-да, я остаюсь. Сейчас буду искать квартиру и переезжать из отеля. Я бы хотел сделать визу для девушки, близких друзей, чтобы они приехали.

Очень положительные эмоции, когда приходишь на игру в раздевалку. Это очень классно. Моя игра сегодня? Есть к чему стремиться, надо будет играть ещё лучше, не одну, а две, три забивать», — сказал Воронков.

Дмитрий Воронков Фото: ХК «Коламбус Блю Джекетс»

С нетерпением ждём больше голов от Воронкова, который сегодня купался в любви болельщиков. После матча он сфотографировался с плакатом от фанатов, на котором было написано: «Пятое звено любит тебя, Дмитрий!»