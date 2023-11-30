Рэймонд схватил чужую клюшку и разбил себе лицо. Арбитры отменили штраф после просмотра

Сегодня, 30 ноября, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

В середине третьего периода интересный эпизод произошёл с участием форварда «Рейнджерс» Уилла Кайлли и нападающего «Ред Уингз» Лукаса Рэймонда. Изначально арбитры выписали двойной малый штраф игроку «Рейнджерс» за игру высоко поднятой клюшкой, но после повтора было определено, что Рэймонд сам захватил клюшку соперника и разбил себе лицо. После видеопросмотра штраф был отменён, и лидировавшие в этот момент «красные крылья» остались без четырёхминутного большинства.

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