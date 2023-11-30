Тодд Маклеллан: не считаю, что игра «Лос-Анджелеса» была катастрофой

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал поражение своей команды в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2).

«Я не думаю, что наша игра была катастрофой. Не считаю, что мы сыграли плохо. Очень здорово начали игру, но затем пропустили два гола, возникших из мелочей. Если ты не забиваешь четыре или пять голов за вечер – а у тебя обязательно будут иногда такие вечера – эти мелочи становятся важными», – приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Подопечные Маклеллана открыли счёт на десятой минуте первого периода броском Артура Калиева. Три минуты спустя Энтони Манта забросил ответную шайбу, а на 19-й минуте второго периода Коннор Макмайкл оформил победный гол «Вашингтона».