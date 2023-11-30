Щитов — о КПК: в сборной Китая ничего интересного для нас нет, это больше политика

Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил то, что на Кубке Первого канала примет участие сборная «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ, которая заменит сборную Китая.

«Здорово, что приняли решение заявить такую команду. К тому же это хорошая возможность проверить ближайший резерв ВХЛ. Интересно будет посмотреть, насколько лидеры лиги конкурентоспособны.

Лучше, чем бы участвовала сборная Китая? Конечно. Ничего в сборной Китая интересного для нас нет, это больше политика. Участие игроков ВХЛ гораздо полезнее для нашего хоккея. Что ни делается, всё к лучшему.

Сборная из игроков ВХЛ навяжет борьбу основной российской команде? Не думаю, что сборная, составленная из игроков КХЛ, легко с ней разберётся, хотя, конечно, преимущество будет. За ВХЛ я давно не следил, так что получится увидеть, какой там уровень», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Министерство спорта Китая по различного рода причинам запретило играть на турнире натурализованным хоккеистам выступающего в КХЛ «Куньлуня».