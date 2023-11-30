Команда без слабых мест. Кто сыграет за «Россию 25» на Кубке Первого канала

Итак, состав «России 25» на декабрьский Кубок Первого канала официально известен. От 52 кандидатов из расширенного списка, опубликованного две недели назад, осталось 33 игрока – три вратаря и шесть полных пятерок.

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По вратарской линии всё довольно очевидно. Никита Серебряков в последних матчах за СКА вернулся на тот уровень, который принёс ему звание лучшего вратаря лиги в прошлом сезоне. Даниил Исаев держит планку и идёт на серии из восьми побед. А Артемий Плешков – лучший из кандидатов на роль третьего вратаря, к тому же его тренерский штаб сборной знает досконально. Что же касается не попавших в окончательную заявку Коновалова и Иванова, то первый крайне неубедительно провел матч в Санкт-Петербурге со СКА. А ведь именно рулевой питерских армейцев Роман Ротенберг будет возглавлять «Россию 25» на Кубке Первого канала. Иванов же, выдав отличную серию из трех матчей, очень слабо сыграл с «Северсталью», вдобавок пустив «бабочку» от Подшивалова. Да и фактор акклиматизации никто не отменял: «Адмирал» весь ноябрь и декабрь проводит на Дальнем Востоке, лишь изредка выбираясь в Сибирь. Как скажется на форме молодого вратаря восьмичасовая разница, непонятно.

По защитникам тоже нет особых вопросов. Тут и «ядро» из Санкт-Петербурга, возглавляемое безусловно лучшим защитником лиги Никишиным, и проверенные бойцы Елесин, Карпухин, Телегин, Лямкин и Евсеев, и молодые дарования Конюшков, Давыдов и Смирнов. Кто остался «за бортом»? Егор Савиков из «Спартака», но у красно-белых в последнее время игра не идёт; Никита Седов, получивший «-6» в последних восьми матчах за «Северсталь», да молодые Симашев с Гуляевым, которые проводят меньше 14-15 минут за игру.

Богдан Конюшков Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

В нападении «отсев» получился менее драматичным. Конечно, главная потеря – отсутствие тройки из «Спартака». Травма Ивана Морозова разбила лучшее на старте регулярки звено лиги. Без Ивана его партнёры слегка зачахли, но всё равно представляют собой вполне боеспособные единицы, и если тренерский штаб сборной подберёт им нужного центра, то соперникам по Кубку Первого канала не поздоровится.

А ещё в составе есть разудалые Атанасов и Коваленко из «Торпедо», разыгравшийся в «Северстали» Коростелёв, лидер «Трактора» Шабанов, тянущие на себе вверх по турнирной таблице СКА Толчинский, Зыков, Хайруллин, Глотов и Воробьёв. За системный хоккей отвечают Сафонов и Дыняк из «Ак Барса» и петербуржцы Бардаков, Поляков и Чивилёв. Есть и «универсальные солдаты» – Джиошвили из московского «Динамо» и московские армейцы Соркин и Полтапов.

Василий Атанасов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Если брать в расчет число «25», вынесенное в название сборной, то состав получается если не идеальным, то максимально близким к нему. В Петербург едет команда без слабых мест. Есть и проверенные бойцы, прошедшие систему сборных, и молодые игроки, которые зажигают в этом сезоне. И в исполнении «России 25» зрители увидят настоящий хоккей сборной – современный, яркий и искренний.