Шайба Горшкова в овертайме принесла «Адмиралу» гостевую победу над «Сибирью»

В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сибирь» принимала «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
Первый период обошёлся без заброшенных шайб.
На 10-й минуте второго периода Энди Андреофф с передачи Тейлора Бека открыл счёт в игре. На 16-й минуте периода Александр Горшков с передач Антона Берлёва и Алексея Соловьёва сделал счёт равным.
На 56-й секунде третьего периода Евгений Лисовец с передач Александра Горшкова и Джованни Фьоре вывел дальневосточный клуб вперёд. В середине периода Артём Михеев с передач Никиты Шашкова и Алексея Яковлева сделал счёт 2:2.
В овертайме победу гостям принёс бросок Александра Горшкова.
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- 30 ноября 2023
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