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Шайба Горшкова в овертайме принесла «Адмиралу» гостевую победу над «Сибирью»

Шайба Горшкова в овертайме принесла «Адмиралу» гостевую победу над «Сибирью»
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В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сибирь» принимала «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На 10-й минуте второго периода Энди Андреофф с передачи Тейлора Бека открыл счёт в игре. На 16-й минуте периода Александр Горшков с передач Антона Берлёва и Алексея Соловьёва сделал счёт равным.

На 56-й секунде третьего периода Евгений Лисовец с передач Александра Горшкова и Джованни Фьоре вывел дальневосточный клуб вперёд. В середине периода Артём Михеев с передач Никиты Шашкова и Алексея Яковлева сделал счёт 2:2.

В овертайме победу гостям принёс бросок Александра Горшкова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Андреофф (Бек) – 29:50 (5x4)     1:1 Горшков (Берлёв, Соловьёв) – 35:20 (5x5)     1:2 Лисовец (Горшков, Фьоре) – 40:56 (5x5)     2:2 Михеев (Шашков, Яковлев) – 49:11 (5x5)     2:3 Горшков (Чебыкин) – 63:44 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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