Никиту Задорова обменяли из «Калгари» в «Ванкувер»

Российский защитник Никита Задоров продолжит карьеру в «Ванкувер Кэнакс». Его обменяли из «Калгари Флэймз»

«Генеральный менеджер Патрик Олвин объявил сегодня, что «Ванкувер» приобрел защитника Никиту Задорова у «Калгари Флэймз» в обмен на выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года и выбор в третьем раунде драфта 2026 года», — говорится в социальной сети «Ванкувера».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Задоров принял участие в 21 матча в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ Никита Задоров принял участие в 588 матчах, в которых забил 42 года и сделал 90 результативных передач при среднем коэффициенте полезности +6".