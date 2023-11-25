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Кучеров стал первым нападающим в истории «Тампа-Бэй» с шестью очками за матч НХЛ

Кучеров стал первым нападающим в истории «Тампа-Бэй» с шестью очками за матч НХЛ
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На «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:2.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл лучший матч за карьеру в НХЛ, впервые набрав шесть очков в одной встрече. 30-летний форвард отметился дублем и ассистентским покером, тем самым установив новый личный рекорд в НХЛ.

Кучеров стал первым нападающим в истории «Тампа-Бэй» с шестью очками за матч НХЛ. Ранее в составе «молний» это удавалось только защитнику Дугу Кроссману (6 (3+3) очков в матче с «Айлендерс» в 1992 году).

Также Кучеров стал первым хоккеистом НХЛ в текущем сезоне, набравшим минимум шесть очков в матче.

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