Джереми Свейман повторил достижение Игоря Шестёркина в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «мишек».

Матч на ноль провёл американский вратарь «Брюинз» Джереми Свейман, для которого эта встреча стала 100-й за карьеру в НХЛ. 25-летний голкипер одержал 62-ю победу за карьеру в лиге, благодаря чему повторил в том числе достижение Игоря Шестёркина в НХЛ.

За последние 40 лет лучший результат по количеству побед в первых 100 матчах за карьеру в лиге установил Крис Осгуд (69). На втором месте расположился Боб Фроуз (67), а топ-3 замыкает Энди Муг (63). Следом расположилась группа из четырёх вратарей, куда входят Свейман, Шестёркин, а также Мэтт Мюррей и Джордан Биннингтон (по 62 победы).