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Вратарская бригада Сорокин — Варламов лучшая в НХЛ по версии The Athletic

Вратарская бригада Сорокин — Варламов лучшая в НХЛ по версии The Athletic
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Журналист Джесси Грейнджер в статье на сайте The Athletic представил рейтинг лучших вратарских бригад в текущем сезоне НХЛ.

Первое место занял тандем вратарей «Нью-Йорк Айлендерс»: Илья СорокинСемён Варламов.

«В НХЛ нет более идеальной ситуации для вратарей, чем на Лонг-Айленде. У «Айлендерс» есть суперзвезда в старте — Илья Сорокин, который находится в своём расцвете сил, и отличный дублёр в лице Семёна Варламова, который также является близким другом игрока. Они оба работают в идеальной гармонии», — сказано в статье.

На второй строчке вратари «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк и Джереми Свейман, на третьей — Игорь Шестёркин и Джонатан Куик из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Андрей Василевский с «Тампа-Бэй Лайтнинг» занял четвёртую строчку, Сергей Бобровский и «Флорида Пантерз» — на 11-м месте, Илья Самсонов с «Торонто Мэйпл Лифс» — 12-е, Александр Георгиев и «Колорадо Эвеланш» — 15-е, Пётр Кочетков и «Каролина Харрикейнз» — 22-е. На последнем, 32-м месте — вратарская бригада «Эдмонтон Ойлерз»: Стюарт Скиннер и Кэлвин Пикар.

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