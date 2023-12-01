«Это меня не пугает». Генменеджер «Калгари» оценил обмен Задорова в «Ванкувер»

Генеральный менеджер «Калгари» Крейг Конрой прокомментировал обмен защитника Никиты Задорова в «Ванкувер» на выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года и выбор в третьем раунде драфта 2026 года.

«Очевидно, что обмен в команду соперника по дивизиону — это не то, чем вам хочется заниматься, но это меня не пугает. Я имею в виду, что сделка имеет смысл для обеих сторон. «Кэнакс» сейчас играют очень хорошо, и Никита будет играть важную роль в их команде. Но со своей стороны я должен был сделать то, что считал лучшим.

Вы пытаетесь заключить лучшую сделку. Вернуть два актива, иметь возможность воспитать молодого парня, которого мы очень высоко ценим в такой же роли, просто более молодого игрока, а затем освободить место под потолком зарплат. Я знаю, что все хотят получить выбор в первом раунде, но их просто нет», — цитирует Конроя Calgary Sun.