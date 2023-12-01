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Евгений Кузнецов поучаствовал в массовой потасовке и получил штраф за грубость

Евгений Кузнецов поучаствовал в массовой потасовке и получил штраф за грубость
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой гостей в результативном матче со счётом 5:4.

В начале второго периода произошла потасовка у ворот «Вашингтона». Сразу после свистка об остановке игры форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов ударил перчаткой нападающего «Анахайма» Мэйсона Мактавиша. Форвард «Дакс» в долгу не остался и полез в драку с россиянином. В итоге разгорелась массовая потасовка, в которой приняли участие все хоккеисты, находящиеся на льду. За товарища по команде вступился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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По итогам потасовки обоюдные малые штрафы получили Кузнецов и Мактавиш.

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