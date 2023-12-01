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О'Райлли — о хите Капризова: я просил судей посмотреть повтор, но они отказали

О'Райлли — о хите Капризова: я просил судей посмотреть повтор, но они отказали
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Нападающий «Нэшвилла» Райан О'Райлли заявил, что судьи отказались просматривать повтор на удар в голову в исполнении нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Форвард «Предаторз» считает, что в этом эпизоде россиянин заслужил большой штраф.

«Я не видел хит, но поговорил с судьями и сказал им, что был контакт с головой. Такое надо просматривать на повторе, я попросил их это сделать, но они посчитали, что это невозможно. Не знаю, сделали они ошибку или нет. Это был опасный хит. Пятиминутное удаление могло бы изменить ход матча», — цитирует форварда пресс-служба клуба.

В одном из моментов в начале первого периода нападающий «дикарей» Кирилл Капризов травмировал защитника «хищников» Александра Каррье, ударив соперника в голову. Защитник не смог продолжить матч и сразу ушёл в раздевалку, а судьи, посовещавшись, выписали россиянину две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

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