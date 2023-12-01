«Это особенный вечер». Том Уилсон — о своём первом хет-трике в 700-м матче за «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон поделился эмоциями от хет-трика в ворота «Анахайма» (5:4). Примечательно, что матч с «Дакс» стал для форварда 700-м в составе «Кэпиталз», а этот хет-трик стал первым в карьере Уилсона.

«Это особенный вечер. Много прекрасных воспоминаний на протяжении моей карьеры, город Вашингтон много замечательных людей, замечательных товарищей по команде, семьи, друзей. Все они долгое время поддерживали меня, так что для меня большая честь сыграть за этот клуб 700 матчей. Конечно, я не принимаю это как должное, но главное, что мы одержали важную командную победу, – это здорово», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

Уилсон за 700 матчей в НХЛ набрал 307 (135+172) очков. Всю свою карьеру форвард проводит в «Вашингтоне».