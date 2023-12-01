Овечкин помог оформить хет-трик канадскому другу! И оказался на пороге великого события

«Вашингтон» реализовал большинство впервые с октября, обыграл «Анахайм», а Ови теперь едет в Вегас, чтобы отпраздновать большой юбилей.

Для «Вашингтона» матч с «Анахаймом» стал второй встречей подряд. Ранее «Кэпс» в тяжелейшем противостоянии переиграли одного из лидеров сезона НХЛ — «Лос-Анджелес». «Столичные» прервали неудачную серию и остались в плей-офф — на восьмой строчке Восточной конференции.

«Анахайм», наоборот, проиграл семь матчей подряд — хуже «уток» были лишь три команды чемпионата.

Собственно, неудачи «Дакс» продолжились и во встрече с «Кэпиталз». Уже на второй минуте российский защитник «уток» Павел Минтюков потерял шайбу в своей зоне, её перехватил Энтони Манта, выехал на пятачок, объехал вратаря Джона Гибсона и открыл счёт в матче. Потребовалось 87 секунд!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Анахайм», однако, не собирался сдаваться. Уже спустя 22 секунды «утки» сравняли счёт. Защитник «Вашингтона» кошмарно ошибся, попытавшись вывести шайбу через центр зоны. 19-летний защитник Тристан Люно совершил перехват, сблизился с Дарси Кемпером и бросил — шайба попала в Ника Дженсена и отскочила обратно к игроку «Дакс», который со второй попытки забил свой первый гол в НХЛ — 1:1!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На восьмой минуте «Анахайм» и вовсе вышел вперёд! Проспект «Дакс» Лео Карлссон совершил сольный прорыв из своей зоны, эффектно разобравшись с защитниками, но Кемпер отразил его бросок. Бретт Лисон первым успел на добивание — 2:1!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На 15-й минуте «Анахайм» неудачно провёл своё время в большинстве — сразу после этого Том Уилсон перехватил шайбу, убежал один на один и забил в своём 700-м матче в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

И это ещё не всё на первый период!

За полторы минуты до завершения игрового отрезка «Кэпс» получили вторую попытку большинства. После выигранного вбрасывания Джон Карлсон в касание перевёл от синей линии шайбу на Александра Овечкина, россиянин бросил — хоккеист «Дакс» сделал блок. Тем не менее шайба отскочила прямо на Уилсона, который с пятачка вбил шайбу в сетку!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» по североамериканскому времени успел забить первый гол в большинстве в ноябре — «столичные» забросили четвёртую шайбу в сезоне при игре с численным преимуществом только с 33-й попытки. А Овечкин прервал четырёхматчевую серию без очков — худшую для него в нынешнем сезоне. На его счету стало 1498 результативных баллов в НХЛ.

Спустя всего 20 секунд «Кэпиталз» укрепили своё преимущество. Расмус Сандин бросил от синей линии — а Ник Дауд на пятачке подставил клюшку. 4:2!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Второй период оказался менее богатым на события. На 26-й минуте Евгений Кузнецов стал зачинщиком массовой стычки за воротами «Анахайма». Туда же подъехал Овечкин — вступиться за товарища. В конце концов Кузя оставил без шлема молодого Мэйсона Мактавиша и был отправлен на скамейку штрафников — за грубость.

За два периода Овечкин нанёс два броска и получил «-1».

На старте третьего периода «Кэпиталз» получили большинство. Ови либо не попал по шайбе, либо сделал ложный бросок, но в итоге игроки «Анахайма» совершили перехват и убежали в контратаку.

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«Дакс» не забили, а после ещё и удалились. «Пять на три»! Но «Вашингтон» уже порадовал фанатов голов в большинстве — на этом они решили притормозить.

В середине третьего периода Манта убежал один на один и едва не оформил дубль — не смог переиграть Гибсона.

А на 52-й минуте пришла расплата за упущенные моменты. Лисон прорвался по правому флангу и сделал прострел на пятачок. Брок Макгинн выиграл позицию у защитника «Вашингтона» и эффектно в касание переправил шайбу в сетку, сократив отставание — 4:3!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А на 55-й минуте Уилсон оформил хет-трик! Овечкин набросил на пятачок, Том отлично отборолся в сутолоке перед воротами и протолкнул шайбу в ворота — 5:3! Овечкин набрал второе очко в матче и 1499-е в карьере!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» ещё и второй гол в большинстве забил — прорвало так прорвало.

На последней минуте «Анахайм» смог сократить отставание до минимума, но в итоге «столичные» довели матч до победы и смогли закрепиться в зоне плей-офф. Овечкин вплотную приблизился к безумной вехе — 1500 очков за карьеру. Юбилей Александр может отпраздновать уже послезавтра в Парадайзе – в том самом месте, где пять с половиной лет назад он поднял над головой Кубок Стэнли.