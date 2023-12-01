СКА переподпишет контракт со Швецом-Роговым, чтобы хоккеист смог набирать форму в ВХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что клуб планирует переподписать контракт с нападающим Артёмом Швецом-Роговым, чтобы хоккеист смог набирать игровую форму в клубе ВХЛ «СКА-Нева».

«Важные новости про Артёма Швеца-Рогового. Знаю, что наши болельщики с нетерпением ждут его возвращения на лёд. Вся команда — хоккеисты и тренеры – тоже надеются на возвращение Артёма в кратчайшее время. Это очень важный для нас игрок.

По медицинским показателям Швец-Роговой почти готов играть, но два года без хоккея — это серьёзный срок. Восстановить тонус после такой паузы очень непросто. Поэтому мы с Артёмом обсудили все нюансы и пришли к оптимальному решению. В ближайшее время клуб подпишет с ним новый контракт, который позволит Швецу-Роговому играть и за основной состав, и за «СКА-Неву». Планируется, что уже в начале декабря он вернётся на лёд в официальном матче ВХЛ и пока будет набирать форму в «СКА-Неве». А когда тонус окончательно восстановится — все вместе ждём Артема в основе», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, Артём Швец-Роговой был внесён в список травмированных 31 октября 2022 года и не провёл в прошлом сезоне КХЛ ни одного матча. В последний раз нападающий выходил на лёд в матче КХЛ 2 апреля 2022 года в плей-офф с ЦСКА (1:3).